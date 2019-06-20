Компания Skoda начала серийное производство обновленного Superb

На заводе Skoda в Квасинах (Чехия) стартовало производство обновленного лифтбека Superb третьего поколения. Как сообщает пресс-служба Skoda Auto Россия, модель отличается еще более динамичным и элегантным дизайном, а также новыми технологиями.

Отмечается, что Superb получил измененную переднюю часть кузова и решетку радиатора с двойными ламелями. В задней же части кузова вместо привычного логотипа бренда теперь красуется надпись «SKODA». Эту отличительную черту также получили новые модели – хэтчбек Scala и кроссовер Kamiq, а вскоре она появится и на всех моделях бренда. Среди технологических новшеств, которыми обзавелся обновленный Superb, стоит выделить полностью светодиодные матричные фары, впервые доступные на серийной модели Skoda.

Напомним, свою историю Skoda Superb ведет с 1934 года, когда был представлена модель Skoda 640 Superb. Ее производство завершилось в 1949 году, а возобновилось лишь спустя полвека – в 2001 году. С тех пор было выпущено около 1,25 млн автомобилей Skoda Superb.

В 2015 году компания Skoda представила Superb третьего поколения. Всего за четыре года модель разошлась по миру тиражом полмиллиона экземпляров, из которых 358 200 были произведены на заводе в Квасинах. Кроме того, автомобиль третьей генерации выпускался еще на четырех предприятиях: в Аурангабаде (Индия), Нанкине (Китай), Усть-Каменогорске (Казахстан) и Соломонове (Украина).

Сегодня эта модель является одной из самых популярных в линейке чешского бренда, представленной на европейском рынке. Так, в прошлом году обладателями Skoda Superb стали 19 200 жителей Германии. В Великобритании ее продажи составили 8 600 единиц, в Польше – 8 000, Турции – 7 700, а в самой Чехии – 5 300.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле на заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало производство нового кроссовера Kamiq.

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