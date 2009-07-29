Почти каждый третий новый автомобиль в России – с автоматом

Число сторонников автоматической трансмиссии в России неуклонно растет. По данным очередного исследования , проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ» по итогам первой половины 2009 года, практически каждый третий новый автомобиль (32,3%) проданный на российском рынке был оснащен автоматической трансмиссией. При этом на долю классических «автоматов» и «роботов» приходилось 26,1% рынка, и еще 4,2% машин были оснащены вариатором. В сегменте иномарок доля автомобилей оснащенных АКПП превышает 45%, констатируют аналитики.

Напомним, что в прошлом году доля автомобилей с автоматической трансмиссией составляла 30,3% от общего объема рынка. При этом всего два года назад на долю новых автомобилей, оснащенных АКПП, приходилось лишь порядка 20% рынка.