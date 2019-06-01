Гибрид Hyundai Sonata получил крышу с солнечными батареями

На днях агентство «АВТОСТАТ» рассказало о технологии управления трансмиссией для гибридных автомобилей Active Shift Control (ASC), разработанной Hyundai Motor Group, а вчера корейская компания представила новый бензиновый гибрид Hyundai Sonata 2020 модельного года, в котором применяется эта технология. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании Hyundai Motor.

В пару к 2-литровому бензиновому двигателю Smartstream G2.5 GDI (194 л.с.) седан Sonata получил 6-ступенчатую автоматическую коробку передач, что вместе с новой технологией Active Shift Control позволит экономить более 20 километров на литр топлива. Кроме того, на крыше новинки дизайнеры разместили солнечную панель, которая производит такое количество энергии, позволяющее гибриду проехать в год 1300 километров больше, заявили в компании Hyundai. При этом обычная подзарядка будет занимать около 6 часов в день.

Дополнительно автомобиль оснастили системой удержания в пределах полосы, системой помощи движению в полосе, системой контроля усталости водителя и системой автоматического переключения света. Также здесь имеется функция цифрового открытия автомобиля без ключа через специальное приложение для смартфона.

Известно, что в Южной Корее данный автомобиль будет продаваться в нескольких комплектациях, от стартовой Smart за 27,54 млн вон (около $23 400) до топовой Inspiration за 35,99 млн (около $30 600).

Позднее поставки нового Hyundai Sonata планируются на американский рынок, а на корейском рынке до конца 2019 года ожидается модель с турбонаддувом и двигателем SmartStream T-GDi объемом 1,6 л и 8-ступенчатым «автоматом».

В России этих гибридов пока ждать не стоит, а какие модели появятся на нашем рынке в 2019 - 2020 годах, можно посмотреть в «Календаре новинок».