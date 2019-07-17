Парковочные места в России хотят сделать более узкими и короткими

В России хотят пересмотреть стандартный размер парковок для легковых автомобилей. Несмотря на растущую любовь россиян к большим кроссоверам и внедорожникам, машино-места в городах предлагают сделать короче на 0,5 м в ширину и 0,3 м в длину. Об этом рассказал «Известиям» Александр Шумский, руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте.

На данный момент в стране действуют нормативы 2011 года, когда на машино-место для легкового авто отвели 5,3 на 2,5 м. По новому предварительному национальному стандарту (ПНСТ), который сейчас проходит стадию обсуждений, эти размеры будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка. Если вдоль дороги - в этом случае, полагают инициаторы новых стандартов, ее можно сделать более узкой. Если парковка под углом (40, 60 или 90 градусов к проезжей части) - теоретически без больших неудобств для водителей ее можно сделать короче. Таким образом, можно увеличить число парковочных мест там, где они были, и создать новые парковки - там, где они раньше не «проходили» по стандартам.

При этом никто не скрывает, что у проекта есть еще два преимущества. Уменьшение размеров-машино-мест будет стимулировать автовладельцев покупать более компактные машины, а кроме того - увеличится наполняемость бюджета: машиномест больше - размер получаемых от платных парковок доходов выше. Станет ли при новых стандартах больше бесплатных, социальных парковок - об этом пока никто не говорит. Как сообщил, Шумский, новый национальный стандарт планируется принять уже в ноябре 2019 года, а пока он вместе с другими предложениями зафиксирован в документе «Экспериментальные технические средства повышения эффективности и безопасности дорожного движения», который проходит стадию обсуждений.

Кроме всего прочего, в предварительных национальных стандартах предлагается ввести цветовое обозначение платных и бесплатных парковок: разметку для «платников» рисовать синим цветом.