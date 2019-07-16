В РФ зафиксировано рекордно низкое количество дилеров за последние 8 лет

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали, что на середину июля в нашей стране насчитывалось 3376 автомобильных дилеров. Как выяснилось, данный показатель является рекордно низким за последние 8 лет.

Так, в 2010 году количество дилеров в России составляло 3193, а в следующем году оно увеличилось сразу до 3444 штук. В дальнейшем этот показатель не опускался ниже отметки 3,4 тыс. единиц – даже в январе нынешнего года он составлял 3450.

Также необходимо отметить, что наибольше число автодилеров в нашей стране было зафиксировано в 2014 году – 4092. Тогда единственный раз за всю историю оно преодолело 4-тысячную отметку. А вот с тех пор дилеров в РФ стало меньше на 716, или на 17,5%.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».