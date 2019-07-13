60% автопарка Тольятти составляют автомобили марки LADA

Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в Тольятти, который считается автомобильной столицей России, зарегистрировано 211,6 тыс. легковых машин (на 1 января 2019 года). При этом 59,5% от этого количества приходится на марку LADA, что соответствует 125,8 тыс. единиц.

Из иномарок здесь самой распространенной является корейская KIA (10,5 тыс. шт.), которой принадлежит 4,9% местного автопарка. В тройку самых распространенных брендов входит также Chevrolet (7,7 тыс. шт.; доля - 3,6%).

Что касается модельного рейтинга, то самым распространенным автомобилем в Тольятти, является седан LADA Granta (14,8 тыс. шт.). На втором месте, с большим отставанием, располагается другой седан - LADA Priora (8,8 тыс. шт.).

Эксперты также отмечают, что практически весь ТОП-10 самых распространенных в городе моделей составляют представители LADA. В десятке лидеров лишь одна иномарка - KIA Rio. Она с показателем 5,3 тыс. единиц находится на 9-й строчке рейтинговой таблицы.

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