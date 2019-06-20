В Челябинске стали меньше покупать автомобили

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в Челябинске по итогам января - мая 2019 года составил 5 555 единиц. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как и в других городах-миллионниках - в Казани, Уфе, Красноярске, Нижнем Новгороде - лидером здесь стала отечественная марка LADA, на долю которой приходится каждый пятый (21,3%) купленный новый автомобиль. На втором месте находится корейский бренд KIA с результатом 15,7%, а за ним идет французский Renault (10%). Суммарно эти три марки занимают примерно половину (47%) челябинского автомобильного рынка. Доля остальных брендов не превышает 9%.

Какие модели чаще всего приобретали жители Челябинска в январе - мае текущего года, можно узнать в специально подготовленном материале на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».