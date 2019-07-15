В июне литовский рынок вырос на 38%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Литве по итогам июня составили 4962 единицы, что на 38% выше показателя годичной давности. Речь идет об установленном в этом году рекорде.

Такие предварительные данные сообщает портал AutoTyrimai, ссылаясь на исходные цифры, предоставленные Государственным предприятием «Регитра». При этом рынок легковых автомобилей рос более активно (+42% до 4550 шт.), чем LCV (+9% до 412 шт.).

В тройку марок-лидеров на литовском авторынке в июне вошли: Fiat, реализовавший 1427 автомобилей; Toyota (515 шт.); Volkswagen (416 шт.). Среди премиальных брендов лидирует BMW, зарегистрированный в количестве 65 экземпляров.

В модельном рейтинге на рынке новых легковых автомобилей - на первом месте Fiat 500 (1818 шт.), на рынке новых LCV самым популярным был Fiat Doblo (114 единиц).

В целом за 6 месяцев 2019 года в Литве было зарегистрировано 26,2 тыс. новых автомобилей, что на 46% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года (17,9 тыс. шт.).

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