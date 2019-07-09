Семиместный Mitsubishi Outlander будет дороже на 50 тысяч рублей

ООО "ММС Рус", дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, официально объявило цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander с третьим рядом сидений. При этом разница в цене между 5- и 7-местной версией в одинаковых комплектациях составит всего 50 000 рублей.

Семиместный Mitsubishi Outlander выпускается на заводе в Калуге в двух комплектациях: 2.0 Intense+ 4WD и 2.4 Ultimate 4WD. Цены на них составляют 2 073 000 и 2 369 000 руб. соответственно.

В пресс-службе автопроизводителя отмечают, что габариты обновленного кроссовера не изменились, поскольку он производится на базе стандартной 5-местной модели. Однако его вместимость повысилась за счет эргономичных решений.

Так, сдвижные сиденья второго ряда позволяют трансформировать салон для удобства посадки и высадки пассажиров с третьего ряда. При необходимости сиденья третьего ряда можно сложить в один прием и таким образом увеличить багажник до 502 л. Для большего удобства в 7-местной версии есть органайзер под полом багажника объемом 17 л. Кроме того, для комфорта задних пассажиров спинки третьего ряда регулируются по углу наклона в двух положениях, а также предусмотрены специальные места хранения. Всего в новых комплектациях стали возможны 16 вариантов трансформаций салона.

Напомним, что месяцем ранее в открытой базе Росстандарта появилось расширенное Одобрение типа транспортного средства на семиместную в модификацию кроссовера Mitsubishi Outlander, а продажи семейного кроссовера в новой комплектации стартуют уже в августе.

Также отметим, что Mitsubishi Outlander попал в ТОП-10 самых покупаемых кроссоверов и внедорожников в России по итогам 1 полугодия нынешнего года. Всего за этот период было реализовано 10 656 таких автомобилей, что на 6% меньше, чем за январь - июнь прошлого года. При этом модель входит еще и в ТОП-25 самых популярных на российском рынке.