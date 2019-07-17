Украина перенесла сроки запрета на ввоз российских автомобилей

Кабинет министров Украины внес очередные изменения в правила ввоза в страну автомобилей российского производства. Как сообщает Daily-Motor, сроки введения запрета на ввоз любых транспортных средств из России перенесены с 1 июля 2019 года на 1 января 2020 года.

Напомним, что сначала в стране был введен запрет лишь на ввоз традиционных транспортных средств из России – таких, как LADA, ГАЗ, УАЗ, при этом достаточно долго еще продавались машины других брендов, также изготовленные на заводах РФ – например, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris.

Затем та же LADA снова появилась на рынке, правда, стала продаваться с 5%-ной пошлиной, что заметно сказалось на цене и конкурентоспособности. В результате сегодня продукты российского АВТОВАЗа даже не попадают в первую двадцатку самых востребованных рынком новых автомобилей. Так, например, согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне LADA на украинском рынке была реализована в количестве 65 экземпляров при общем объеме рынка 6975 шт. (т.е. на российский бренд пришлось всего около 1% доли рынка). В списке самых продаваемых на украинском рынке моделей LADA 4x4 в прошлом месяце располагалась всего лишь на 44-ом месте, LADA Granta – на 69-ом.

Следующий этап «санкций» на импорт товаров из России должен был вступить в силу с 1 июля 2019 года. Согласно ему, под «эмбарго» теперь уже подпадал расширенный список транспортных средств из России, среди которых не только легковые машины, но и автобусы, грузовики, трактора, спецавтомобили, мотоциклы. Но вот теперь очередное решение Кабинета министров Украины изменило сроки: дата запрета на ввоз автомобилей из России перенесена на полгода.