АВТОВАЗ на три недели ушел в плановый отпуск

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АВТОВАЗ на три недели ушел в плановый отпуск

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22 июля на АВТОВАЗе начался летний корпоративный отпуск продолжительностью три недели. Свою работу компания возобновит 12 августа. Также в корпоративный отпуск уходит и предприятие LADA Ижевск, как ранее сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В период отпуска на предприятиях Группы АВТОВАЗ будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников. Кроме этого, компанией подготовлен достаточный запас товарных машин, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети LADA.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года АВТОВАЗ реализовал 174 186 автомобилей LADA, что на 3% выше результата годичной давности.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз производство

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