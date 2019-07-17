За 6 месяцев в РФ продано более 2 тысяч автомобилей стоимостью свыше 10 млн рублей

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первой половине 2019 года на российском рынке было реализовано порядка 2,2 тысячи автомобилей стоимостью более 10 млн рублей. За весь прошлый год в данном ценовом диапазоне было продано чуть менее 4 тысяч автомобилей.

В высшую ценовую категорию попадают модели таких брендов как Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce и McLaren. Также ценовую планку в 10 млн рублей преодолевают некоторые модели и комплектации Porsche, Mercedes-Benz, BMW и Audi.

Напомним, что российский автопроизводитель Aurus планирует продавать свои автомобили по ценам более 10 млн рублей. При этом стоимость первой модели Aurus Senat Sedan в розничной сети ожидается на уровне 18 млн рублей. С таким уровнем цен в России сейчас продается не более 500 легковых автомобилей в год.

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