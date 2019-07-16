Сегмент SUV занимает менее половины авторынка Санкт-Петербурга

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что кроссоверы и внедорожники заняли более половины авторынка Москвы. А вот в Санкт-Петербурге их доля составляет менее 50%.

Так, по итогам 5 месяцев 2019 года жители Северной столицы приобрели 19,1 тыс. новых автомобилей сегмента SUV, что соответствует 48,9% от общего объема местного авторынка. При этом наибольшей популярностью у них пользуются кроссоверы и внедорожники марок Hyundai, Mitsubishi, Renault, Volkswagen и Nissan.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», сегмент SUV остается крупнейшим на петербургском авторынке, а его доля за 10 лет выросла в два раза (в 2008 году была 24,1%).

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