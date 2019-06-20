Hyundai Motor Group применила новую технологию управления трансмиссией для гибридных автомобилей

Новая технология управления трансмиссией для гибридных автомобилей, разработанная Hyundai Motor Group, сокращает время переключения передач, делает это переключение более плавным и комфортным для водителя, а параллельно способствует снижению расхода топлива.



Как сообщает пресс-служба компании, технология Active Shift Control (ASC) уже готова к запуску в серийное производство. Решено, что первой моделью, в которой впервые появится новая разработка, станет будущая модель Hyundai Sonata Hybrid, а затем ею начнут оснащать и другие гибридные автомобили Hyundai.

В ASC используется новое программное обеспечение блока управления гибридной силовой установкой (HCU), которое задействует электродвигатель для синхронизации скорости вращения вала двигателя и трансмиссии. Эксперты уже подсчитали, что в результате время переключения передач сокращается на 30% (с 500 мс до 350 мс). Это не только ускоряет процесс переключения передач, но и увеличивает срок службы трансмиссии.

«Первая в мире технология управления ASC — это выдающаяся разработка Hyundai Motor Group, в которой для повышения эффективности работы автоматической трансмиссии используется точное управление электродвигателем, — говорит Чан Кюн Чжун (Kyoung Joon Chang), вице-президент и глава подразделения систем управления силовой передачей Hyundai Motor Group. — Она не только поможет экономить топливо, но и обеспечит больше удовольствия от вождения нашим клиентам».