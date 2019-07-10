За полгода в России стало на 74 автодилера меньше

В рамках мониторинга, проводимого аналитическим агентством «АВТОСТАТ», было установлено, что на середину июля 2019 года в нашей стране насчитывается 3 376 официальных дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.

Как отмечают эксперты агентства, за последние 6 месяцев их количество уменьшилось на 74 – в январе было 3 450 дилеров. При этом снижение числа дилерских центров за этот период объясняется тем, что было заключено 239 новых дилерских контрактов, а расторгнуто – 313.

Из марок, дилерские сети которых сократились, стоит отметить китайские Lifan (-34 шт.) и Chery (-12 шт.), а также узбекский Ravon (-18 шт.). В 1 полугодии на 7 дилерских центров меньше стало у GM-AVTOVAZ, на 6 – у FAW. Кроме этого, по 4 дилера «потеряли» УАЗ, Smart и Ford. Китайский бренд Geely лишился трех дилеров, а французский Renault – двух. Также стоит отметить, что немало дилеров перешло в разряд сервисных партнеров.

А вот среди марок, которые за полгода нарастили свои дилерские сети, тоже выделяются китайские. К примеру, JAC после пятилетнего перерыва заключил дилерские контракты с 43 компаниями. Haval, который открыл собственный автозавод в России, вдвое увеличил количество своих дилеров (+27 шт.). Опять же у китайского Changan прибавилось 8 дилеров, у корейского KIA – 7, а у DFM и Mitsubishi – по 4. У отдельных производителей стало на 1 – 3 дилеров больше.

Крупнейшей дилерской сетью в России по-прежнему обладает LADA, у которой в июле было 292 официальных автоцентра. У корейских производителей KIA и Hyundai их 196 и 188 соответственно. Дилерская сеть Renault состоит из 145 автосалонов, у Nissan их 136. Также более сотни дилеров в нашей стране имеют GM-AVTOVAZ, Volkswagen, УАЗ, Skoda, Mitsubishi и Toyota.

Полный список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

* Без учета отдельных сервисных центров