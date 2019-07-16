Минимальная цена Skoda Rapid за два года выросла на 71 тыс. рублей

Чешский лифтбек Skoda Rapid входит в ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в нашей стране, а в сегменте лифтбеков – занимает второе место, после отечественной LADA Granta.

Эксперты сайта «Цена Авто» составили график изменения цен* лифтбека Skoda Rapid за последние два года (начиная с июля 2017-го) и выяснили, что за это время минимальная цена модели выросла на 71 тыс. рублей.

Сегодня стоимость Skoda Rapid в начальной комплектации Entry с двигателем 1,6 л (90 л.с.) и МКП составляет 670 тыс. руб. Топовая версия Monte Carlo с двигателем 1,4 л (125 л.с.) и АМТ предлагается за 1 157 тыс. руб. Посмотреть и сравнить цены и комплектации на Skoda Rapid 2019 года выпуска можно в каталоге «Цена Авто».

Отметим также, что Skoda Rapid остается бестселлером чешской марки, продажи которого в 1 полугодии составили 16 978 экземпляров, что чуть выше результата годичной давности (16 964 шт.).

Сколько сейчас может стоить трехлетний Skoda Rapid (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за 1 минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».

* Указаны рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.