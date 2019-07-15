В 2020 году Chery выведет на российский рынок автомобили премиум-бренда EXEED

сегодня, 14:27 332 0

В 2020 году Chery выведет на российский рынок автомобили премиум-бренда EXEED

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев
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В июне нынешнего в Дубае (ОАЭ) стартовала рекламная кампания роскошных кроссоверов EXEED TX и TXL. Таким образом, Эмираты станут первым зарубежным рынком, на котором дебютируют автомобили EXEED, сообщает пресс-служба китайской марки Chery. Между тем, в компании также уточнили, что в 2020 году они выйдут на российский рынок, а пока проходят процедуру сертификации.

Напомним, что EXEED – это премиальный бренд концерна Chery. Первые серийные модели TX и TXL были представлены на «Шанхайском международном автомобильном салоне – 2019». Также отметим, что EXEED – это совершенно новый бренд, разработанный на основе технологий и платформ Jaguar Land Rover и Chery. Его название является производным от английского слова «exceed» (превышать, превосходить, превзойти).

Какие еще новые модели появятся на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки премиум-марки китайские автомобили chery

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