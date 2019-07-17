Chevrolet Сorvette Stingray получил среднемоторную компоновку

Компания Chevrolet представила модель Сorvette Stingray 2020 года. Как сообщает пресс-служба производителя, у автомобиля поменялось расположение двигателя – вместо прежней переднемоторной теперь он имеет среднемоторную компоновку. Таким образом, это первый в истории марки серийный среднемоторный Corvette.

По словам GM Марка Ройса, традиционный переднемоторный автомобиль достиг своих пределов производительности, тем самым, обусловив необходимость внедрения новой компоновки. «С точки зрения комфорта и впечатлений от вождения он по-прежнему выглядит и ощущается как настоящий Corvette, но управляется лучше, чем любой Corvette за всю историю марки», - добавил он.

Также отмечается, что со сменой компоновки Stingray 2020 получил такие преимущества как улучшенное распределение веса с балансом, смещенным в сторону задней оси; меньшее время разгона (3 секунды до 100 км/ч при оснащении пакетом Z51); лучшую обзорность дороги (за счет более низкого расположения капота, приборной панели и рулевого колеса); более практичный салон общим объемом около 357 л (благодаря двум багажным отделениям).

Кроме этого, среди прочих усовершенствований стоит отметить улучшенное передаточное число рулевого механизма (15,7 против 16,25) и функцию подъема передней подвески, которая позволяет увеличить дорожный просвет в зоне переднего бампера примерно на 40 мм за 2,8 секунды для защиты от повреждений при проезде ухабов, выбоин, крутых подъездных дорожек и прочих дорожных неровностей. Данная функция работает на скоростях менее 38,5 км/ч.

Stingray 2020 года оснащается двигателем Chevrolet 6.2L Small Block V-8 LT2 нового поколения, который располагается за водителем. Это единственный атмосферный V-образный 8-цилиндровый мотор, представленный в сегменте. Его мощность достигает 495 л.с. (369 кВт), а максимальный крутящий момент равен 637 Нм.

Автомобили Chevrolet Corvette Stingray будут производиться на заводе GM Bowling Green с конца 2019 года. При этом продажи модели на российском рынке пока не запланированы.

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