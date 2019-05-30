У нового внедорожника «УАЗ» будут версии пикапа и грузовика

Внедорожник марки «УАЗ», который планируется выпустить в 2020 году на платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, будет иметь версии не только в сегменте SUV. Компания планирует выпускать на этой же платформе несколько модификаций, появятся автомобили с кузовом пикапа или грузовика. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал владелец компании «Соллерс» Вадим Швецов.

Он также раскрыл еще некоторые подробности о готовящемся для рынка «Русском Прадо»: «Мы все-таки не хотим делать сложный автомобиль с какими-то хай-тек решениями... Хотелось сделать этот автомобиль на новой платформе очень надежным... Надежность, функциональность автомобиля, его размер - становятся наиболее важными потребительскими свойствами». Швецов в интервью также сделал акцент на то, что верит: потребители иностранных машин будут рассматривать российские автомобили, которые «также отвечают текущему моменту по качеству, свойствам и цене».

Напомним, согласно просочившейся в СМИ информации, готовящийся «Русский Прадо» будет иметь конкурентоспособную цену около 1,5 млн рублей. Ранее глава «Соллерса» уже рассказывал, что внедорожник УАЗа нового поколения получит новые двигатели (как атмосферные, так и турбированные), созданные совместно с немецкой инжиниринговой компанией FEF. Планируются как атмосферные, так и турбированные варианты. А что касается электронных систем помощи водителю, здесь будут использованы технологии Aurus.