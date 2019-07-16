Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России на начало года насчитывалось более 3,3 млн легковых автомобилей, имеющих правое расположение руля, что составляет около 8% всего автопарка страны.

Если рассматривать их распределение по городам, то больше всего таких машин зарегистрировано во Владивостоке – 255,8 тыс. штук. Исторически так сложилось, что именно сюда ввозились праворульные автомобили из соседней Японии.

Второе место в нашем рейтинге занимает Новосибирск, где числится 144,2 тыс. легковых машин с правым рулем. За ним следует Хабаровск (111,1 тыс. шт.). Только в этих трех городах парк праворульных машин превышает 100 тыс. единиц.

Кроме них, в ТОП-10 городов РФ по числу автомобилей с правым рулем попадают: Красноярск (93,7 тыс. шт.), Иркутск (75,7 тыс. шт.), Уссурийск (65,8 тыс. шт.), Находка (65,4 тыс. шт.), Петропавловск-Камчатский (58,1 тыс. шт.), Омск (54,7 тыс. шт.) и Чита (50,4 тыс. шт.). В остальных городах количество праворульных автомобилей оказывается ниже 50 тыс. экземпляров.

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в десятке лидеров наибольшая доля таких машин зафиксирована в Находке – здесь 86,8% парка с правым рулем. Немного ниже этот показатель во Владивостоке (82,8%) и Уссурийске (81,6%). В Хабаровске он равен 71,5%. Примерно каждый второй автомобиль имеет правое расположение руля в Петропавловске-Камчатском (54,4%) и Чите (50,3%). В Иркутске (38,4%), Новосибирске (32,4%) и Красноярске (29,1%) – это практически каждый третий, а в Омске – только каждый шестой (16,7%).

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