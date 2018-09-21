Правительство усилит ответственность за нарушения в перевозке детей

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом усиления административной отвественности за нарушения при перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в том числе организованных групп детей. Такое предложение впервые прозвучало 26 июня на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения, а сейчас вошло в список поручений, данных Президентом РФ правительству. В сообщении пресс-службы Кремля оговорены и сроки для выполнения данного поручения - до 1 февраля 2020 года.

Участники заседания Госсовета предлагали усовершенствовать программы обучения детей безопасному поведению на дорогах. Речь шла о формировании законопослушного поведения на дорогах и начале работы в указанном направлении уже с учащимися младших классов. Сегодня тематические занятия носят разовый характер и, как правило, не прививают детям устойчивых навыков, отмечали присутствующие. Один из участников, Александр Дрозденко (Ленинградская область), предлагал в целях совершенствования программы обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении увеличить количество тем по безопасности дорожного движения в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие детей» и учебных предметов «Окружающий мир», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также введение дополнительного модуля «Автодело» в учебном предмете «Технология».

Еще одно поручение Президента РФ, касающееся безопасности на дорогах, имеет более длительный во времени срок выполнения. До 1 декабря 2020 года Владимир Путин поручил разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года, направленную на снижение смертности и травматизма населения в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, а также на повышение эффективности системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.