Продажи автомобилей KIA с пробегом в июне выросли на 26%

сегодня, 16:30 341 0

Продажи автомобилей KIA с пробегом в июне выросли на 26%

АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна)
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Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам июня реализовали 684 таких машины, что на 26% больше по сравнению с результатом годичной давности.

В первом полугодии 2019 года было реализовано 3 672 сертифицированных автомобиля KIA с пробегом, сообщает пресс-служба корейской компании. К началу июля 2019 года 107 официальных дилеров KIA в России работают по программе «KIA Уверен».

Напомним, что в рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 4 лет и с пробегом до 120 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии продажи вторичный рынок автомобили с пробегом kia

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