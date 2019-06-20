Продажи автомобилей KIA с пробегом в июне выросли на 26%

Российские дилеры KIA в рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA Уверен» по итогам июня реализовали 684 таких машины, что на 26% больше по сравнению с результатом годичной давности.

В первом полугодии 2019 года было реализовано 3 672 сертифицированных автомобиля KIA с пробегом, сообщает пресс-служба корейской компании. К началу июля 2019 года 107 официальных дилеров KIA в России работают по программе «KIA Уверен».

Напомним, что в рамках программы «KIA Уверен» продаются только автомобили KIA в возрасте до 4 лет и с пробегом до 120 тыс. км. Для участия в программе автомобиль должен быть официально ввезен в страну, реализован впервые у официального дилера KIA, должен иметь прозрачную историю послепродажного обслуживания с сервисной книжкой с отметками о прохождении ТО. К участию в программе допускаются только автомобили после тщательной технической диагностики, без серьезных ДТП, которые бы повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности. Также необходим оригинал ПТС.

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