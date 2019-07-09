За 25 лет парк «ГАЗелей» в России достиг 1,5 млн единиц

Во второй половине июля 25 лет отмечает отечественный коммерческий автомобиль «ГАЗель». За четверть века собрано (не только в России, но и на зарубежных сборочных площадках в Литве, Чехии, Турции) около 2 млн таких автомобилей – в различных вариациях: фургоны, бортовые легкие грузовички, микроавтобусы.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2019 года в российском автопарке числилось почти 1,5 млн автомобилей «ГАЗель», и это еще без учета модификаций «Баргузин» и «Соболь». Таким образом, «ГАЗели» занимают в парке LCV долю 36,4%, т.е. примерно каждый третий легкий коммерческий автомобиль – это «ГАЗель».

Больше всего «ГАЗелей» стоит на учете в Московской области (91,2 тыс. шт.) и Москве (81,7 тыс. шт.). Суммарно на два субъекта РФ приходится 11,6% всего парка этой модели. Из нестоличных регионов по объемам лидирует Краснодарский край (65,5 тыс. шт.). В ТОП-5 региональных парков по количеству «ГАЗелей» входят также Дагестан (60,4 тыс. шт.) и Ростовская область (52,3 тыс. шт.).

Эксперты отмечают, что около 70% «ГАЗелей», бегающих по дорогам России, находятся в возрасте старше 10 лет. Не удивительно, т.к. пик их продаж пришелся на начало 2000-х. В отдельные годы (2006 – 2007 гг.) реализовывалось по 100 тысяч и более таких автомобилей. Продажи модели активно поддерживались государством в рамках проектов «Образование» (перевозка школьников в селах) , «Здоровье» (обновление парка «скорой помощи»), ее также закупали для нужд МВД.

Более подробную информацию о модели, юбилей которой в эти дни отмечают на ГАЗе, смотрите в специально подготовленной инфографике.