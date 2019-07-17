KIA и Hyundai наращивают долю на российском рынке

сегодня, 08:32 1275 0

KIA и Hyundai наращивают долю на российском рынке

Обзор автомобильного рынка России
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Корейские марки KIA и Hyundai по итогам 6 месяцев 2019 года вошли в тройку лидеров российского рынка. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», оба производителя демонстрируют небольшой рост продаж на фоне падения всего рынка.

Так, реализация автомобилей KIA за отчетный период составила 111 605 единиц – на 0,4% больше, чем в январе – июне прошлого года. Продажи Hyundai достигли 88 026 машин, показав рост на 1,1%. При этом весь российский рынок в 1 полугодии упал на 2,4% (до 828 750 шт.).

Таким образом, суммарный объем продаж автомобилей двух корейских марок по итогам 6 месяцев составил почти 200 тысяч экземпляров, а их общая рыночная доля с прошлогодних 23,3% увеличилась до 24,1%.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии продажи корейские автомобили hyundai kia

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