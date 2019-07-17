Мировые продажи Skoda в 1 полугодии превысили 620 тысяч автомобилей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что по итогам 6 месяцев российские продажи Skoda выросли на 10%. Между тем, рост реализации автомобилей чешской марки был зафиксирован и на других рынках.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, продажи Skoda в Восточной Европе выросли на 8,3%, в Западной Европе – на 3,2%. Тем не менее, в первой половине 2019 года продажи бренда по всему миру снизились на 4,9% и достигли 620 900 автомобилей. Основной причиной снижения продаж стал общий спад на рынке Китая. При этом на остальных рынках за первые шесть месяцев Skoda передала клиентам 495 000 автомобилей, что выше прошлогоднего показателя на 1,6%.

Отмечается, что главным драйвером роста продаж в Европе стал компактный кроссовер Skoda Karoq. Кроме того, успешно стартовали продажи новой модели Skoda Skala.

«Результаты первого полугодия подтверждают эффективность нашей кампании по расширению модельного ряда по всему миру, - прокомментировал ситуацию Алан Фави, член Совета директоров Skoda Auto, ответственный за продажи и маркетинг. - Мы вновь продемонстрировали впечатляющий рост в Европе и в России. Однако, в Китае мы столкнулись с рядом трудностей. Ситуация на других мировых рынках также нестабильна, но, несмотря на это, во второй половине года мы намерены продолжить наш рост. Новые компактные модели чешской марки Scala и Kamiq были очень тепло приняты покупателями. А обновленный Superb и новый Superb Scout дадут нам дополнительные возможности для роста».

Напомним, что совсем недавно на заводе в чешском городе Млада-Болеслав стартовало производство новой модели Skoda – кроссовера Kamiq.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на все модели Skoda, представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».