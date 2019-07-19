В Ростове-на-Дону рынок новых автомобилей снизился на 9%

сегодня, 08:30 253 0

В Ростове-на-Дону рынок новых автомобилей снизился на 9%

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 5 месяцев 2019 года объем рынка новых лекговых автомобилей в Ростове-на-Дону составил 5 200 штук, что на 8,6% меньше, чем в январе – мае прошлого года.

В отличие от рынков других городов-миллионников, где первенство принадлежит отечественной LADA, в Ростове-на-Дону самой популярной маркой является корейская KIA. На ее долю приходится 15,5%. С небольшим отставанием за ней идет Hyundai с долей 14,6%, а отечественная LADA – лишь на третьем месте с результатом 13,8%. Суммарно на долю этих трех брендов приходится почти 44% ростовского автомобильного рынка. При этом доля остальных марок не превышает 10%.

Какие новые автомобили чаще всего приобретали жители этого южного города-миллионника в январе – мае текущего года? Такая информация содержится на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи марки-лидеры hyundai kia lada

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