Renault лоббирует производство электромобилей в России?

В рамках встречи главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с руководством компании Renault стороны обсудили возможность дифференциации мер государственной поддержки, механизмы компенсации таможенных пошлин для участников СПИК, оптимизацию экспортной логистической субсидии, а также затронули возможные механизмы поддержки производства электромобилей в России. Об этом рассказали сегодня "Ведомости", ссылаясь на сообщение министерства.

С точки зрения производственной площадки для возможной локализации производства электрокаров в России - казалось бы, у Renault есть АВТОВАЗ, у которого имеется опыт по выпуску электромобилей. Технологически предприятие готово возобновить выпуск, но это произойдет тогда, когда возникнет "экономически обоснованный и выгодный рынок", сказал представитель АВТОВАЗа, на которого ссылается издание.

Любопытно, что вопрос по электромобилям у французов возник на фоне в буквальном смысле штучных продаж тех моделей электрокаров, которые они привезли в нашу страну. Так, например, Renault, в линейке которого на российском рынке заявлено две модели - Twizy и Kangoo Z.E.33, согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", за январь - май нынешнего года сумел реализовать их в количестве всего лишь 3 экземпляров. Все они покупки пришлись на легковой Twizy, коммерческий Renault Kangoo пока не нашел ни одного покупателя.

Напомним, что цена Twizy в нашей стране стартует с отметки 949 000 рублей, а в самых дорогих комплектациях она доходит до 1 089 000 рублей. Стоимость Kangoo Z.E.33 находится в диапазоне 2 619 000 - 2 769 000 рублей в зависимости от модификации кузова. При такой цене, при условии дороговизны батарей и не решенных вопросов по их утилизации, такими мерами господдержки, как отказ брать с экологически чистых машин ежегодный транспортный налог и бесплатная парковка, массовый интерес к модели не поднимешь.

Причина непопулярности электрокаров не только в отсутствии в нашей стране зарядных станций, так как те же модели, предложенные россиянам французами, способны получать подзарядку в домашних условиях: Twizy для подпитки вообще нужна обычная розетка в 220 вольт. Вспомним, что в технических характеристиках этого маленького легкового электрокара заложена дальность хода в городском цикле - 100 км, у Kangoo Z.E. 33 автономность хода уже выше - 270 км. Опять же, согласно заявлению Renault, прозвучавшему всего несколько дней назад, в ее арсенале недавно появились новые аккумуляторы с улучшенным диапазоном - до 390 км. Ими уже комплектуют концепт-кар Zoe...

Согласно данным агентства "АВТОСТАТ", в России за 5 месяцев реализовано всего лишь 119 новых электромобилей четырех марок. Да, это втрое больше, чем за 5 месяцев 2018 года (41 шт.), но все равно не идет ни в какое сравнение с цифрами глобального мирового рынка, где счет уже ведется на сотни тысяч.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».