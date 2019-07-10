Более 60% россиян считает, что «автомобиль мечты» - это комфорт и удовольствие

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, каким россияне видят «автомобиль мечты». Также в рамках опроса*, проведенного в июне 2019 года совместно с порталом Авто Mail.ru, респондентов просили охарактеризовать его. При этом они могли выбрать несколько вариантов ответа.

Как выяснилось, 63% опрошенных считают, что «автомобиль мечты» - это комфорт и удовольствие. Около половины (47,7%) россиян воспринимают его как автомобиль для путешествий, а еще 41,2% видят в нем семейный автомобиль.

Примерно для одной трети (34,8%) участников опроса «автомобиль мечты» - это тот, который подходит именно им. А вот варианты ответов «Самый безопасный автомобиль» и «Автомобиль для драйва и адреналина» выбрала практически одинаковая часть опрошенных (28,8% и 28,2% соответственно).

О том, как еще россияне характеризуют «автомобиль мечты», можно узнать в специально подготовленном пресс-релизе.

Какие модели появятся на российском рынке в 2019 году, и есть ли среди них «автомобиль мечты», можно узнать в «Календаре новинок».

* В опросе приняли участие более 9500 респондентов – активные пользователи портала Авто Mail.ru, в возрасте 18+ лет (90% на момент опроса владеют автомобилем, 10% – не имеют собственного транспортного средства).