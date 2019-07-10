Renault Arkana: в РФ началось массовое производство модели

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Renault Arkana: в РФ началось массовое производство модели

Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы
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18 июля на московском заводе Renault стартовало массовое производство нового купе-кроссовера Arkana, созданного специально для России. Об этом сообщило агентство "ТАСС" со ссылкой на Минпромторг РФ. Отмечается, что Россия стала первой страной, где началось производство и продажи новой глобальной модели Renault.

"Во многом это стало возможным благодаря подписанному в конце 2018 года специальному инвестиционному контракту между АВТОВАЗом и Минпромторгом, - отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече с руководством группы Renault. - Надеюсь, что Renault совместно с партнерами по Альянсу продолжит локализацию материалов, деталей и комплектующих, а также внедрение новых технологий, развитие проектов в области НИОКР в России, и увеличит объемы экспорта".

Напомним, что Renault Arkana - первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV.

Как уже ранее сообщал "АВТОСТАТ", премьера новинки состоялась почти год назад на Московском международном автосалоне, а продажи в нашей стране стартовали всего две недели назад, 4 июля 2019 года.

Какие еще модели появятся на российском рынке в 2019 году, можно узнать в "Календаре новинок".

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили производство новинки suv кроссоверы renault renault arkana

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