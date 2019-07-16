62% российского парка образуют автомобили локальной сборки

сегодня, 13:05 455 0

62% российского парка образуют автомобили локальной сборки

Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России
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Cогласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в России числится 43,5 млн легковых автомобилей (на 1 января 2019 года). При этом почти 62% из них (26,9 млн шт.) собраны на территории нашей страны. Из них 16,5 млн единиц – это автомобили отечественных марок, а 10,4 млн штук – иномарки российской сборки.

Более 15% парка прибыло к нам из Японии, что составляет 6,8 млн машин. Автомобилей, собранных в Германии, в автопарке РФ насчитывается примерно вдвое меньше – 3,5 млн единиц (8% парка). Кроме того, на наших дорогах можно встретить 1,1 млн машин, произведенных в Южной Корее (2,6%), и еще столько же – собранных в Великобритании.

Автомобилей, выпущенных в Узбекистане, в нашей стране числится в количестве 758 тыс. экземпляров. Немного меньше этот показатель у машин, ввезенных из Франции – 730 тыс. единиц. Также стоит отметить автомобили украинского (448 тыс. шт.), чешского (434 тыс. шт.) и американского (430 тыс. шт.) производства, доля которых в российском парке составляет не менее 1%.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили парк иномарки отечественный марки

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