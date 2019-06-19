22 июля на АВТОВАЗе начнется летний корпоративный отпуск

Предприятия АВТОВАЗа, расположенные в Тольятти и Ижевске, с 22 июля уходят в плановый корпоративный отпуск. Как сообщает пресс-служба компании, отпуск продлится три недели – по 11 августа.

Также отмечается, что в период корпоративного отпуска на автозаводах будет продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.

Напомним, что на предприятиях в Тольятти и Ижевске производится весь модельный ряд автомобилей LADA и Datsun, а также некоторые модели Renault.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 1 полугодии 2019 года АВТОВАЗ реализовал 174 186 автомобилей LADA, что на 3% выше результата годичной давности. При этом, как отмечают в самой компании, в настоящее время подготовлен достаточный запас товарных машин, который обеспечит наличие всех моделей в дилерской сети LADA.

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