Продажи УАЗа в июне вернулись к росту

После резкого майского падения (-32%) в июне продажи новых автомобилей марки «УАЗ» в России показали небольшой рост.

Так, за первый месяц лета в нашей стране было реализовано 3 140 новых легковых и легких коммерческих машин этого отечественного производителя, что на 1% больше, чем в июне прошлого года. Но несмотря на это, по итогам первого полугодия 2019 года продажи УАЗа еще демонстрируют отрицательную динамику (-4% до 16 790 единиц).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю УАЗа в настоящее время приходится 2% российского авторынка.

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