Продажи УАЗа в июне вернулись к росту

сегодня, 09:03 602 0

Продажи УАЗа в июне вернулись к росту

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

После резкого майского падения (-32%) в июне продажи новых автомобилей марки «УАЗ» в России показали небольшой рост.

Так, за первый месяц лета в нашей стране было реализовано 3 140 новых легковых и легких коммерческих машин этого отечественного производителя, что на 1% больше, чем в июне прошлого года. Но несмотря на это, по итогам первого полугодия 2019 года продажи УАЗа еще демонстрируют отрицательную динамику (-4% до 16 790 единиц).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю УАЗа в настоящее время приходится 2% российского авторынка.

Быстро узнать стоимость автомобиля марки «УАЗ» (и не только) на вторичном рынке – с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи легкие коммерческие автомобили уаз

Новости на тему

Первое фото УАЗ «Патриот» с «автоматом» появилось в сети

16 июля 2019

Все новости

Статьи на тему

«Prado за 1,5 миллиона». Каким будет новый УАЗ (Autonews.ru)

30 мая 2019

Все статьи

Инфографика на тему

ТОП-10 рынка автомобилей с пробегом в РФ в январе-апреле 2019 года

21 мая 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью