ТОП-10 иномарок российской сборки

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало 2019 года в российском автопарке числилось 10,4 млн легковых иномарок российской сборки.

Больше всего среди них автомобилей корейской марки KIA – 1,65 млн штук. На втором месте идут российские автомобили французского бренда Renault (1,46 млн штук), а третью строчку занимает еще один «кореец» – Hyundai (1,3 млн штук).

В первую пятерку «российских иномарок» входят и два бренда, которые минимизировали свое присутствие в нашей стране – Chevrolet (1,24 млн штук) и Ford (825 тыс. штук).

В представленный нами рейтинг также попадают: Volkswagen (787 тыс. штук), Skoda (553 тыс. штук), Nissan (523 тыс. штук), Toyota (320 тыс. штук). А замыкает ТОП-10 отечественных иномарок покинувший несколько лет назад нашу страну Opel – 318 тысяч автомобилей этого бренда имеют российское происхождение.

О том, сколько стоят иномарки российской сборки (и не только) на вторичном рынке, можно узнать с помощью калькулятора «Оценка авто».