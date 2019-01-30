Skoda приступила к производству кроссовера Kamiq

В чешском городе Млада-Болеслав стартовало производство новой модели Skoda – кроссовера Kamiq. Как сообщает пресс-служба компании Skoda Auto Россия, этот компактный городской автомобиль стал третьим по счету и самым доступным в линейке SUV бренда, которая также включает модели Kodiaq и Karoq.

Отмечается, что компания Skoda инвестировала порядка 100 млн евро в производство кроссовера Kamiq в Млада-Болеславе. К примеру, была адаптирована сборочная линия и созданы новые пресс-формы. Ежедневно на этом заводе будет собираться около 400 экземпляров Skoda Kamiq. Кроме этой модели, здесь также выпускаются автомобили Octavia, Fabia, Scala и Karoq.

Новый кроссовер Skoda базируется на платформе MQB концерна Volkswagen Group. Его длина составляет 4241 мм. По сравнению с обычными моделями он отличается увеличенным дорожным просветом и высокой посадкой, но при этом предлагается только с передним приводом. Как отмечает производитель, Skoda Kamiq как городской кроссовер рассчитан в первую очередь на молодую аудиторию.

О том, появится ли новый кроссовер Skoda Kamiq на российском рынке, компания не сообщает. А вот каких новинок точно стоит ждать россиянам в 2019 году, можно узнать в «Календаре новинок».