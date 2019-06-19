Продажи LADA в Евросоюзе по итогам июня рухнули на 28%

сегодня, 15:17 547 0

Продажи LADA в Евросоюзе по итогам июня упали на 28%

Экспорт транспортных средств из России
Все оперативные данные

В июне 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 404 новых автомобиля LADA, что на 27,9% ниже уровня годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА), продажи машин российской марки в ЕС падают второй месяц подряд.

Если же рассматривать статистику за 1 полугодие, то реализация автомобилей LADA за этот период составила 2,4 тыс. единиц, показав падение на 12,7%. При этом на их долю пришлось всего лишь 0,03% от всего объема рынка ЕС. А это сопоставимо с совокупным показателем таких марок как Bentley, Bugatti и Lamborghini.

Напомним также, что ранее АВТОВАЗ объявил о временном уходе бренда LADA с автомобильного рынка Евросоюза. А вот какие новые модели появятся на российском рынке можно узнать с помощью «Календаря новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз легковые автомобили продажи авторынок европы европа lada

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