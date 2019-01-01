Европейский авторынок в июне упал на 8%

Продажи легковых автомобилей в Европейском Союзе по итогам июня 2019 года составили 1 млн 446 тыс. 183 машины, что на 7,8% ниже результата годичной давности. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в большей степени это падение можно объяснить негативным календарным эффектом: в июне нынешнего года в ЕС насчитывалось всего 19 рабочих дней, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 21 день.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в европейских странах по итогам июня реализовал Volkswagen – 167 882 машины (-14%). Второе место сохраняет Renault с показателем 128 023 автомобиля (-7,2%). На третьей строчке идет Peugeot, продавший 89 175 машин (-10,5%). Замыкают пятерку лидеров Ford (84 528 шт.; -5,4%) и Opel/Vauxhall (81 884 шт.; -9,7%).

Отметим также, что в 1 полугодии 2019 года продажи легковых автомобилей в ЕС составили 8 млн 183 тыс. 562 единицы. Это на 3,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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