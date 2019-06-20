Рынок новых автомобилей в Перми упал на 10%

сегодня, 16:00 104 0

Рынок новых автомобилей в Перми упал на 10%

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые пять месяцев текущего года объем рынка новыхе легковых автомобилей в Перми составил 5 130 штук, что на 9,9% меньше, чем в январе – мае 2018 года.

Как и в ряде других городов-миллионников – Уфа, Екатеринбург, Нижний Новгород – лидером местного рынка является российская марка LADA, на долю которой приходится 28,9%. За ней с небольшой разницей друг от друга следуют корейская KIA (11,7%) и французский Renault (10,8%). Суммарно эти три бренда занимают более половины (51,4%) пермского автомобильного рынка, тогда как доля остальных марок не превышает 9%.

Какие модели новых машин чаще всего приобретали жители Перми в январе – мае текущего года, можно узнать в специально подготовленном материале на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи марки-лидеры kia lada renault

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