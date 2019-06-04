Продажи BMW в России в 1 полугодии увеличились на 17%

сегодня, 11:55 439 0

Продажи BMW в России в 1 полугодии увеличились на 17%

Обзор автомобильного рынка России
Все ежемесячные обзоры

За 6 месяцев 2019 года в нашей стране было реализовано 19 845 новых автомобилей BMW. Это на 17% выше результата годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», баварский бренд не только сохраняет лидерство в премиум-сегменте российского рынка, но и показывает здесь намного больший рост.

Так, по итогам 1 полугодия продажи премиальных машин в РФ составили 72 809 единиц, что всего лишь на 3% больше, чем в январе – июне 2018-го. Таким образом, на долю BMW приходится уже 27,3% от этого количества, хотя год назад данный показатель был равен 24%.

Также стоит отметить, что среди других премиум-марок, представленных в России, более значительная динамика продаж, чем у BMW, отмечена в 1 полугодии у Genesis (+56%), Jeep (+45%), Volvo (+25%) и Porsche (+23%).

Полный список дилерских центров BMW по городам России смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи премиум-сегмент премиум-марки bmw

Новости на тему

ТОП-10 самых популярных автомобилей по цене от 3 до 4 млн рублей

вчера, 10:32

Все новости

Статьи на тему

BMW ищет свое место в Калининграде («Коммерсант»)

4 июня 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Сколько стоят самые продаваемые в России премиальные автомобили?

28 июня 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью