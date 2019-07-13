Авторынок Украины в июне вырос на 8%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июне 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 6975 единиц, что на 8,3% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Лидером марочного рейтинга на этом рынке является Toyota – в первый месяц лета японский бренд реализовал здесь 1139 автомобилей, что на 59% больше, чем в июне 2018-го. На второй строчке находится французский Renault, продажи которого увеличились на 34% до 1053 экземпляров. Третье место, с большим отставанием от лидеров, занимает корейский KIA (489 шт.), показатель которого вырос на 9%. За ним следует японский Nissan c результатом в 450 единиц (+25%), а замыкает пятерку лидеров корейская марка Hyundai (395 шт.; -6%).

Самой популярной моделью украинского рынка в июне нынешнего года стал KIA Sportage (419 шт.), объем реализации которого увеличился на 68%. Далее в рейтинге следует еще один представитель сегмента SUV – Toyota RAV4 (365 шт.), реализация которого выросла более чем вдвое (+114%). В ТОП-5 попали также две модели Renault – Logan (360 шт.; +85%) и Duster (307 шт.; +32%). Замыкает пятерку самых популярных автомобилей Hyundai Tucson (200 шт.; +15%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», авторынок Украины растет уже пятый месяц подряд и по итогам 1 полугодия тоже демонстрирует положительную динамику. Так, за указанный период его объем достиг 39,4 тыс. единиц – на 4,7% больше, чем за шесть месяцев прошлого года.

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