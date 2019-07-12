В Ульяновской области вслед за Москвой предложили освободить электрокары от налога

В правительстве Ульяновской области родилась инициатива освободить электроавтомобили, стоящие на региональном учете в ГИБДД, от транспортного налога. Как пишет «Коммерсант», главным инициатором выступил председатель бюджетного комитета регионального законодательного собрания Александр Чепухин, сам являющийся владельцем электромобиля и членом клуба, объединяющего владельцев таких автомобилей.

В качестве аргументов клуб выдвинул то, что обнуление налога послужит стимулом для других жителей области к покупке экологически чистых автомобилей. При этом инициаторы ссылаются на Москву, где, помимо освобождения от налогов, город предоставляет электрокарам еще и бесплатные парковки, и бесплатную зарядку. «Я двумя руками за этот законопроект, потому что нам нужно ускорять все эти процессы... Почти вся Европа льготирует транспортный налог для электромобилей», - говорит господин Чепухин.

Любопытно, что такая инициатива возникла в регионе, где, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2019 года стояло на учете всего 9 электромобилей (речь идет только о чистых электромобилях, гибридные версии здесь не учтены). При этом в области совершенно отсутствует инфраструктура зарядных станций. Однако членов клуба это не смущает. Они утверждают, что нашли внебюджетные источники финансирования для зарядных станций, и скоро таковых в регионе появится 10.

Противники регионального законопроекта высказали свои аргументы. И это не только малое количество электромобилей, но и сомнения в потенциальной пользе для экологии (пока и производство, и утилизация батарей наносят природе серьезный вред). В таких условиях говорить о стимулировании их покупки - преждевременно. Опять же, считают некоторые депутаты, зачем вводить льготу по налогу, ведь владельцы электрокаров - как правило, люди далеко не бедные...