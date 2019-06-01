Mercedes-Benz может снять с производства пикап Х-Класса

По данным Automotive News, в связи с сокращением издержек компания Daimler рассматривает возможность остановки производства пикапа Х-Класса.

Эта сравнительно новая модель появилась на рынке в 2017 году, и по результатам испытаний ей предрекали успешное будущее. Однако спрос на этот автомобиль оказался низким – за весь 2018 год в Европе, Южной Африке и Австралии было продано всего 16 700 пикапов Х-Класса. К настоящему моменту стало ясно, что этот проект является для компании убыточным.

Причиной тому является неоправданно высокая цена, которая начинается от 37 294 евро. Для сравнения, американский Ford Ranger можно купить за 33 112 евро, а заднеприводный Nissan Navara – за 28 030 евро. Кстати, именно эта модель «поделилась» платформой с пикапом X-Класса, который в настоящий момент производится на заводе в Испании.

Кроме того, репутацию пикапа могли подпортить несколько отзывных компаний – в России они проходили в апреле и июне текущего года.

Сегодня цена на полноприводный пикап Mercedes-Benz X-Класса с дизельным двигателем 2,3 л мощностью 163 л.с. начинается от 3 222 000 рублей. Последний раз она повышалась в апреле текущего года, когда прибавка составила 42 – 126 тыс. руб.

На российский рынок эта модель вышла в марте 2018 года. За 6 месяцев нынешнего года в нашей стране было продано всего 154 пикапа X-Класса.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».