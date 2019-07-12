За непропуск скорой помощи на дороге теперь можно лишиться свободы

16 июля депутаты в окончательном чтении приняли новый закон (№ 139437-7), в соответствии с которым за непропуск скорой помощи на дороге будет грозить дифференцированная ответственность - пропорционально степени причиненного вреда.

Штраф за "непредоставление преимущества" может составить 3 - 5 тысяч рублей (до недавнего времени он был всего 500 рублей), при этом можно лишиться прав на срок от 3 месяцев до года. Однако дело может закончиться и уголовной ответственностью. Если ваши действия сочтут "воспрепятствованием деятельности медработников" и здоровью пациента будет причинен существенный (тяжкий) вред - наказание может составить до 2 лет лишения свободы. В случае смерти больного - до 4 лет.

Председатель ГосДумы РФ Вячеслав Володин пояснил, что данный закон был инициирован депутатами после целого ряда случаев, когда в связи с возникшими препятствиями медики не успевали оказать помощь пациенту, и он умирал. Сейчас законопроект обсудили с участием медицинского сообщества и экспертами.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что конкретно считать непропуском скорой помощи: "за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом".

Напомним, что в первоначальной версии законопроекта предлагалось ввести штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством от 1,5 до 2 лет.