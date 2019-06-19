Группа Renault отчиталась по результатам работы в 1 полугодии 2019 года

Как сообщается в официальном пресс-релизе компании, мировые продажи Группы Renault за первые 6 месяцев 2019 года составили 1,9 млн автомобилей, что на 6,7% ниже прошлогоднего результата. Однако на фоне спада мирового рынка на 7,1% компания сохраняет свою рыночную долю в 4,4%.

Самыми крупными рынками сбыта для Группы Renault являются Франция, где с начала года было реализовано 379,4 тыс. автомобилей, Россия* – 238,6 тыс. шт., Германия – 128,8 тыс. шт., Италия – 126,5 тыс. шт., Бразилия – 112,8 тыс. шт. и Испания с результатом 104,5 тыс. шт. В остальных странах продажи не превысили 100-тысячной отметки.

При этом самую большую долю рынка Группа Renault занимает в Алжире, где она составляет 52,5%. Следом идет Румыния с долей 38,8%, а на третьем месте – Россия, где более четверти (28,8%) автомобилей выпускается под брендами* Группы Renault.

«Как ожидалось, без выпуска новых продуктов Группа Renault сохранила свою рыночную долю в первом полугодии на фоне резкого падения автомобильного рынка, - заявил Оливье Мюрге, член исполнительного комитета, директор по продажам и региональный директор Группы Renault. - Во втором полугодии мы бросим все силы на обеспечение успешного запуска нового Clio и нового ZOE в Европе, Arkana в России, Triber в Индии и Renault City K-ZE в Китае».

* При подсчете объемов продаж в России учитывались автомобили, произведенные под брендами Renault и LADA.