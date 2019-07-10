Кроссоверы и внедорожники заняли более половины авторынка Москвы

сегодня, 14:51 765 0

Кроссоверы и внедорожники заняли более половины авторынка Москвы

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Доля сегмента SUV на столичном рынке достигла рекордного показателя – 51,6%. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам исследования рынка новых легковых автомобилей в Москве за 5 месяцев 2019 года.

Как отмечают эксперты агентства, впервые в среднем по году доля кроссоверов и внедорожников в столице преодолела 50%-ную отметку. Так, в 2018 году этот показатель составил 49,3%, а за последние 10 лет он увеличился вдвое (в 2008 году был равен 25,9%).

Отметим также, что по итогам января – мая 2019 года объем рынка новых SUV в Москве составил 43,4 тыс. единиц, а самыми популярными такими автомобилями у жителей столицы являются Hyundai, Nissan, Volkswagen, Renault и Mitsubishi.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи внедорожники москва suv кроссоверы

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