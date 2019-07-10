Производство автомобильной техники в Казахстане в 1 полугодии увеличилось на 40%

За 6 месяцев 2019 года на территории Казахстана было произведено 20 623 единицы автомобильной техники. Это на 40,4% больше, чем в январе – июне прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ).

Отмечается, что основной прирост обеспечили легковые автомобили – в 1 полугодии их было выпущено 18 753 единицы (+36,6%). Также было произведено 843 грузовых автомобиля (+67,9%), 674 автобуса (+318,6%), 325 прицепов и полуприцепов (+41,3%) и 28 единиц прочей специализированной техники.

Лидером казахстанского автопрома традиционно является предприятие «Азия Авто» из Усть-Каменогорска, которое за 6 месяцев произвело 9 999 автомобилей – на 17% больше, чем год назад. Немного уступает ему «СарыаркаАвтоПром» из Костаная – за отчетный период здесь было выпущено 9 290 экземпляров легковых автомобилей, грузовиков и автобусов (+75%). Таким образом, на долю этих двух предприятий приходится более 93% всего автопрома Казахстана.

Рост объемов производства автомобильной техники в Казахстане представители АКАБ связывают с увеличением финансовых средств, выделяемых на программу льготного автокредитования. Этот фактор играет и в пользу рынка, который, как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 1 полугодии вырос на 18%. Причем рост продаж автомобилей локального производства (+39,5%) оказался вдвое выше, чем в целом по рынку. А их рыночная доля превысила 56%, что является одним из лучших показателей за всю историю.

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