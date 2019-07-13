Российские продажи Skoda в 1 полугодии выросли на 10%

С января по июнь 2019 года в России было реализовано 39 828 новых автомобилей Skoda, что на 10% выше результата за аналогичный период прошлого года. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», в десятке лидеров российского рынка чешский бренд демонстрирует наилучшую динамику.

Тройку моделей-лидеров продаж Skoda возглавляет лифтбек В-класса Rapid, который за полгода разошелся тиражом в 16 978 экземпляров, что чуть выше (+0,1%), чем в январе – июне 2018 года. На втором месте – лифтбек С-класса Skoda Octavia с показателем 11 499 проданных автомобилей (-3,7%). А замыкает ТОП-3 самых популярных моделей чешской марки среднеразмерный кроссовер Skoda Kodiaq (10 591 шт.), реализация которого в 1 полугодии выросла в 3 раза.

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