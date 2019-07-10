Первое фото УАЗ «Патриот» с «автоматом» появилось в сети

В сентябре на российском рынке ожидается долгожданная премьера УАЗ «Патриот» с коробкой «автомат». А вчера в сети появилось первое изображение этой версии внедорожника, где видно подрулевое пространство с двумя педалями вместо трех (см. картинку ниже).

Об этом сообщил портал SpeedMe, уточнив, что УАЗ «Патриот» получит классическую 6-ступенчатую АКП 6L50 Punch Powerglide, которая является совместной разработкой бельгийской компании Punch Powertrain и концерна General Motors.

Кроме того, пресс-служба УАЗ официально подтвердила, что «Патриот» с АКП будет оснащаться модернизированным мотором ЗМЗ объемом 2,7 литра с новой системой охлаждения. При этом его технические характеристики остались прежними: мощность - 150 л.с., крутящий момент - 235 Нм.

Как уже сообщал «АВТОСТАТ», ранее профильный ресурс «УАЗбука» опубликовал номера каталожных деталей АКП, которая будет устанавливаться на УАЗ «Патриот» и «Пикап». В будущем новой трансмиссией будут могут оснащаться и коммерческие УАЗ «Профи».

Отметим, что всего за 6 месяцев российские дилеры УАЗ реализовали 16 790 автомобилей, что на 4% меньше, чем в январе - июне прошлого года.

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