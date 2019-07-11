ТОП-10 самых популярных автомобилей по цене от 3 до 4 млн рублей

Специалисты сайта «Цена Авто», основываясь на исследовании* агентства «АВТОСТАТ», составили ТОП-10 самых популярных моделей стоимостью от 3 до 4 млн рублей.

Лидером в этом ценовом диапазоне является классический внедорожник Toyota LC Prado. Рекомендованная розничная стоимость Prado находится в диапазоне от 2,5 до 4,4 млн рублей, а средневзвешенная цена в первом полугодии 2019 года составила 3,77 млн рублей. Россияне покупают более 1000 LC Prado каждый месяц.

На втором месте – премиальный полноразмерный кроссовер Lexus RX, который оценивается производителем от 3 млн (RX 300) до 5,28 млн рублей (гибрид RX 450h). Его средняя стоимость с учетом продаж по модификациям составляет 3,8 млн рублей.

Третью строчку рейтинга занимает бизнес-седан Mercedes-Benz E-Класса. Его рекомендованные цены находятся в диапазоне от 3,18 млн рублей за базовый седан с 2-литровым дизелем мощностью 150 л.с. до 6,39 млн рублей за купе Mercedes-AMG E 53 4MATIC+, оснащенное 435-силным мотором. Средняя стоимость Е-Класса составляет 3,99 млн рублей.

На четвертом месте – еще один седан бизнес-класса BMW 5-й Серии средней стоимостью 3,66 млн рублей. А замыкает «пятерку сильнейших» кроссовер BMW X3, его средняя стоимость – 3,69 млн рублей.

В ТОП-10 популярных автомобилей средней стоимостью от 3 до 4 млн рублей также вошли: Audi Q5 (3,42 млн руб.), Volvo XC60 (3,73 млн руб.), BMW X4 (3,79 млн руб.), Volkswagen Teramont (3,38 млн руб.) и Mazda CX-9 (3,06 млн руб.).

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

* Исследование охватывает продажи 250 моделей, официально представленных на российском рынке, с учетом их модификаций. Для расчета средней цены берутся рекомендованные розничные цены без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций.