Продажи Haval в Китае превысили 350 тысяч автомобилей

В Китае бренд Haval удерживает статус самых продаваемых SUV уже девять лет подряд. За последние полгода в этой стране Haval реализовал в общей сложности 352 872 автомобиля, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Также отмечается, что более половины (51%) продаж приходится на среднеразмерный кроссовер H6, который является лидером в SUV-сегменте. Новый кроссовер Haval F7 за первое полугодие разошелся тиражом в 71 025 автомобилей.

В России с открытием завода в Тульской области и выходом на рынок кроссовера F7, продажи Haval выросли втрое (+202%) и достигли 3 492 единиц.

В целом продажи китайских автомобилей в России по итогам первого полугодия 2019 года сохраняют прошлогодний объем. При этом марка Haval занимает здесь второе место, уступая лишь бренду Geely.

В каких российских городах есть дилерские центры Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».