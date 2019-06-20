В Краснодаре рынок новых автомобилей вырос на 5%

сегодня, 08:08 417 0

В Краснодаре рынок новых автомобилей вырос на 5%

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе – мае 2019 года в Краснодаре было реализовано 6 473 новых легковых автомобиля, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отличие от рынков других городов-миллионников, где первенство принадлежит отечественной LADA, в столице Кубани самой популярной маркой является корейская KIA. На ее долю приходится 15,4%, а LADA – на втором месте с результатом 13,5%. За ней следуют корейский бренд Hyundai (12,4%) и немецкий Volkswagen (9,1%). Суммарно на долю этих четырех марок приходится чуть более половины (50,4%) краснодарского автомобильного рынка. Доля остальных брендов не превышает 9%.

Какие модели чаще всего приобретали жители Краснодара в январе – мае текущего года, можно узнать в специально подготовленном материале на сайте «Цена Авто» в разделе «Рейтинги».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи марки-лидеры hyundai kia lada volkswagen

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